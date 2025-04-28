تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل جمهور الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر القيادية بقوات الدعم السريع, “شيراز”, وهي تتمشى وتستعرض بأحد الأسواق القريبة من أماكن سيطرة المليشيا. المقطع المنتشر على صفحات المليشيا قوبل بسخرية كبيرة من الجمهور والمعلقين, وجاءت أبرز التعليقات الساخرة: (أوه ماي قاد خوفتينا وأرعبتينا يا محطة غيار الزيت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الدعم السريع “شيراز” تستعرض بالزي العسكري للمليشيا داخل أحد الأسواق وساخرون: (أوه ماي قاد خوفتينا وأرعبتينا يا محطة غيار الزيت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.