“جزيرة سواكن”.. الاعيسر يثمن الشراكة الاستراتيجية بين السودان وتركيا

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ثمن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر الشراكة الاستراتيجية بين السودان وتركيا في كافة المجالات، اضافة الى التعاون المشترك فى الجانب الاثري بالبلاد في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية والارث الثقافي بالبلاد.
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع الأحد على استلام مبنى المحافظة ضمن المباني التاريخية بجزيرة سواكن الذي قامت بترميمه وصيانته وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا).
واضاف الاعيسر ان مدينة سواكن احدى ايقونات الثقافة والسياحة في السودان وان ما تم من عمل يدشن حقبة جديدة للعلاقات السودانية التركية.
وحيا الاعيسر مواقف تركيا الداعمة للسودان، وقدم الشكر باسم الأمة السودانية لتركيا حكومة وشعبا لهذا التعاون.
واكد الوزير العمل على تعزيز الشراكة مع تركيا في كافة المجالات وفي سياق التعاون المستمر حتى تأهيل كل المتاحف والاثار التي تأثرت ابتداء من بورتسودان وانتهاء بالفاشر والمتاحف في كل ولايات السودان، وقدم الشكر للقائمين على امر المشروع لما قدموه من انجاز.
من جانبه اكد سفير تركيا الفاتح يلدز على امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين، واكد حرص تركيا على المساهمة في اعادة الاعمار والتنمية بعد الحرب، مؤكدا دعم تركيا لكافة المشروعات التنموية بمدينة سواكن، ومواصلة تيكا خدماتها لكل ولايات السودان متمنيا ان ينعم السودان بالامن والاستقرار.
من جانبه رحب والي البحر الاحمر مصطفى محمد نور باستلام المباني التاريخية بجزيرة سواكن التي تم ترميمها وصيانتها بواسطة (تيكا) ، مشيرا الى العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، مؤكدا العمل على تعزيز التعاون المشترك في كافة المشروعات بالولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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