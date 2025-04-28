غوارديولا : أعلم أن نوتينغهام فورست يمثل اختبارا صعبا لمانشستر سيتي

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يجب على فريقه أن يتفوق على كتيبة دفاعية مذهلة في فريق نوتنجهام فورس من أجل الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي، الفائز بلقب الكأس في 2023 ووصيف الموسم الماضي، يبتعد 90 دقيقة من التواجد في النهائي، حيث يتأهب الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست غدا الأحد في الدور قبل النهائي.

وبعد تواجده في صراع تفادي الهبوط في آخر موسمين، أصبح فورست يمثل واحدة من قصص النجاحات في الدور الممتاز هذا الموسم، وعلى الأرجح سيقدم اختبارا صعبا لمانشستر سيتي.

وينافس فريق نوتنجهام، بقيادة مدربه نونو إسبيريتو سانتو، أيضا مانشستر سيتي على مقعد في دوري أبطال أوروبا، ويمتلك ثالث أقوى دفاع في الدوري الممتاز، بينما يتصدر الحارس ماتز سيلس سباق الفوز بجائزة القفاز الذهبي.

وقال جوارديولا :”سيكون من الجيد الوصول للنهائي للمرة الثالثة على التوالي، ولكن علينا أن نتغلب على منافس قوي”.

وأضاف :”نونو قام بعمل مذهل، مع وولفرهامبتون حيث قاد الفريق للتأهل للدوري الأوروبي. والآن مع فورست. دائما ما يقوم بعمل مذهل”.

ويتواجد مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي للمرة السابعة على التوالي، والثامنة خلال تسعة أعوام تحت قيادة جوارديولا.

جريدة الرياض