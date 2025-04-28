جامعة شندي تستضيف امتحان الجزء الأول للمجلس القومي للتخصصات الطبية تخصص جراحة العظام

انعقد بجامعة شندي أمس امتحان الجزء الأول للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية تخصص جراحة العظام والذي نظمه المجلس لعدد ١٢٠ طبيبا وطبيبة .

حيث وقف المدير التنفيذي لمحلية شندي الاستاذ محمد خالد عبدالغفار الشيخ على سير الامتحان برفقة السيد رئيس مجلس جامعة شندي المهندس المعتصم إبراهيم علي جاد الله ومدير الجامعة بالانابة الدكتور ناصر محمد عثمان، وقفوا على سير الامتحان بكلية العلوم والتقانة بجامعة شندي .

وكان في استقبالهم البروفيسور الرشيد أحمد عبد الله رئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية والبروفيسور يوسف محمد يوسف رئيس مجلس أمراض الأنف والأذن والحنجرة المشرف على المركز والدكتور إبراهيم محمد إبراهيم عميد كلية العلوم والتقانة والدكتور محمد صديق حسن مدير مركز تقنية المعلومات و عدد من الاختصاصيين من كلية الطب بجامعة شندي .

وقال رئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية البروفيسور الرشيد أحمد عبد الله ان مركز جامعة شندي الذي يستضيف ١٢٠ ممتحنا هو واحد من ضمن ١٦ مركزا داخل وخارج السودان تستضيف عدد ٢٢٦٧ ممتحنا في مختلف التخصصات وقال إن الامتحان أنجز بصورة سلسلة رغم التعقيدات التي نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي حيث تم توفير المولدات الكهربائية وخدمة الإنترنت الفضائي لإجراء الامتحان إلكترونيا، مؤكدا انهم تلقوا تقارير افادت بسير الامتحانات بصورة طيبة داخل وخارج السودان وتقدم بجزيل الشكر لإدارة جامعة شندي ومحلية شندي على جهودهم المقدرة في إنجاح الامتحان .

واعتبر المدير التنفيذي لمحلية شندي اختيار جامعة شندي لاستضافة امتحانات المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية فرصة طيبة لدفع عجلة الجامعة، واشاد المدير التنفيذي بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة واستضافتها لامتحانات مجلس التخصصات الطبية وعدد من الجامعات السودانية فضلا عن اسهامها في دعم القوات المسلحة .

واشاد بإدارة الجامعة وهي تواجه التحديات وتستضيف برامج المجالس المهنية وكافة البرامج الأكاديمية للمؤسسات المتضررة من الحرب .

فيما اكد مدير جامعة شندي بالإنابة د ناصر محمد عثمان أن إدارة الجامعة استطاعت تأمين قيام منشط امتحان الجزء الاول لتخصص جراحة العظام لعدد ١٢٠ ممتحنا رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ إندلاع الحرب واعتبر ذلك إسهاما من الجامعة لرفد المجتمع بعدد من الاختصاصيين في التخصصات النادرة ويأتي ذلك امتدادا لاستضافة امتحانات الجزء الثاني في تخصصات الباطنية والنساء والتوليد والجراحة العامة والأطفال في أوقات سابقة .

وأعرب عن سعادتهم بالقيام بهذا الدور وتوطين الخدمات الطبية للمواطنين في جميع انحاء السودان

وتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في مركز تقنية المعلومات والتقنيين في كلية الحاسوب واسرة كلية العلوم والتقانة ومكتب مساعد وكيل الجامعة بمجمع التربية لتفانيهم في قيام هذا الامتحان .