استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي والبرهان سيبحثان “تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية بالسودان، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية”. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان في مصر والسيسي في استقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.