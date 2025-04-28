نعبر عن إدانتنا الكاملة للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات من المليشيا بمنطقة الصالحة بالأمس، هذه الجرائم امتداد ونسق لسلسلة من الجرائم التي ظلت ترتكبها واحدى سماتها المعروفة، ان محاولة الإنكار لن تجدي نفعاً وان هذه الجريمة وغيرها لن يفلت مرتكبوها من العقاب ، القوى السياسية والحركات التي تحالفت مع المليشيا مسؤولة وتتحمل هذه الجريمة مع مرتكبوها بالمناصفة. مبارك اردول

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