مقابلة 4000 مريض عيون وتحديد 591 عملية وتوزيع 900 بمخيم العيون المجاني بمستشفى سنار

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ثمن د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحة المكلف بسنار جهود مؤسسة البصر الخيرية وَمركز الملك سلمان للإغاثة والمقاومة الشعبية بولاية سنار التي اسهمت في نجاح مخيمات العيون بالدندر وسنجة وسنار .
وقال ابراهيم ان هذه المخيمات اظهرت حاجة المواطن لمثل هذه المخيمات، داعيا مؤسسة البصر لتنفيذ مزيد من المخيمات بولاية سنار.
فيما أكدت د. مزاهر علي مصطفى ابوحاج مدير الطب العلاجي بصحة سنار ان مخيم العيون المجاني بمستشفى سنار في يومه الثاني تمت فيه مقابلة 4000 مريض عيون وتحديد 591 عملية وتوزيع 900 نظارة، مشيدة بالترتيب والتظيم الكبير من قبل المقاومة الشعبية بسنارومستشفى سنار ،مؤكدة ان الهدف من هذه المخيمات توفير الخدمة للمواطن في موقعه .
فيما أكد د. محمد عزالعرب الحاج مدير عام مستشفى سنار التعليمي ان ترتيبات المخيم سارت كما هو مخطط لها مشيدا بالتعاون الكبير للمقاومة الشعبية.
فيما اكدت نايرة موسى مديرة التمريض بصحة سنار ان كل كوادر التمريض تتابع احوال المخيم اولا بأول، لافتة الى ان الجيش الابيض تفانى في خدمة المواطنين.
سونا
اسماء عثمان
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