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كشفت تيكتوكر مصرية حسناء, عن حبها للأغنية السودانية, (الليلة بالليل نمشي شارع النيل), والتي تعد من أشهر الأغنيات السودانية في الوطن العربي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت التيكتوكر الحسناء, في مقطع فيديو وهي تردد الأغنية التي قدمها للجمهور الفنان شكر الله عز الدين.
واعترفت التيكتوكر, أنها ورغم حبها وترديدها للأغنية بشكل مستمر إلا أنها لم تفهم كلماتها إلا بعد نشوب الحرب في السودان, والتي تسببت في نزوح الملايين من السودانيين, إلى مصر.
وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها فهمت كلمات الأغنية التي شرحتها بعد علاقات صداقة ربطتها ببعض السودانيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رغم إستماعها لها بشكل متكرر.. تيكتوكر مصرية حسناء تعترف: فهمت كلمات الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل) عقب الحرب وبعد نزوح السودانيين إلى مصر وتشرح معانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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