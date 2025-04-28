تصدر مقطع فيديو تم قصه من بث مباشر للمطربتين الشهيرتين إنصاف مدني, وحنان بلوبلو, “الرتند” على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن بلوبلو, كانت قد حلت ضيفة على ملكة الدلوكة, في بث مباشر لها عبر تطبيق “تيك توك”, الشهير. https://www.facebook.com/reel/1761252974425865 المطربتين تبادلن الضحكات والقفشات, خلال البث الذي تابعه الآلاف, ومازحت حنان بلوبلو, صديقتها المقربة إنصاف مدني, بالحديث باللهجة المصرية, لترد عليها الثانية بنفس طريقتها وسط ضحكات الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تبادلن القفشات والحديث باللهجة المصرية.. جمهور مواقع التواصل ينفجر بالضحكات بعد متابعته بث مباشر للمطربتين إنصاف مدني وحنان بلوبلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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