كيف فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 2024-2025 رقم 20 في تاريخه؟

حقق نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 في الجولة 34 ليكون اللقب رقم 20 في تاريخه معادلًا سجل مانشستر يونايتد على القمة.

ليفربول قدم مسيرة مذهلة في النسخة الحالية من البريميرليج، وأثبت أنّه الأحق باللقب بعد محافظته على تحقيق النتائج الإيجابية أغلب فترات الموسم.

البريميرليج هو اللقب الوحيد الذي حققه الريدز هذا الموسم، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان، وخسر كأس الرابطة في النهائي أمام نيوكاسل يونايتد.ويمثل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم إنجازًا تاريخيًا لليفربول وجماهيره، حيث استعاد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 4 مواسم، منهيًا سيطرة مانشستر سيتي على البطولة خلال هذه السنوات.

والأهم من ذلك، أن فوز ليفربول باللقب جعله مشاركًا لغريمه الأزلي مانشستر يونايتد قمة ترتيب أكثر الأندية فوزًا بالبطولة (20 لقبًا).أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد انطلاق موسم 2024-2025، والذي يكون يوم الجمعة 16 أغسطس/آب المقبل.

كما تحدد موعد انتهاء الدوري الإنجليزي، إذ ستكون الجولة 38 (الأخيرة) يوم الأحد الموافق 25 مايو/آيار 2025.نجح ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025 في الجولة 34 وقبل أربع جولات كاملة على النهاية.

ليفربول بدأ الموسم في منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وآرسنال قبل أن تسقط كتيبة بيب جوارديولا في سلسلة من التعثرات ليبتعد عن المنافسة.

ورغم محاولات آرسنال، لكن كتيبة أرتيتا هي الآخرى لم تستطع مواكبة النتائج الإيجابية لليفربول وتركت الريدز منذ منتصف الموسم ينافس وحيدًا على اللقب.

وجاءت تعثرت الجانرز الأخيرة لتضمن حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2019-2020.

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