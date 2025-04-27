شاهد بالفيديو.. الأمين العام للحج والعمرة بالسودان يهدي المواطن الشهير حماد عبد الله رحلة للحج هذا العام

التقى وفد من الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية سنار, بالمواطن الشهير حماد عبد الله حماد, بمنزله بمدينة الدندر, الواقعة بولاية سنار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الوفد خلال زيارته للمواطن حماد, والذي كان قد التقى برئيس مجلس السيادة, في مقطع مصور قبل أيام, عن تقديمهم هدية عظيمة للمواطن المعروف على السوشيال ميديا.

حيث أكد المتحدث باسم الوفد أن الأمين العام للحج والعمرة, تكفل بإجراءت “الحج”, للمواطن حماد, ضمن حجاج هذا العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)