ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو متداول حديثاً للفنانة الضجة والمثيرة للجدل عشة الجبل, تم تصويره من إحدى حفلاتها الأخيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو الفنانة الضجة وهي تغني في حفل خاص بإحدى القاعات بمدينة بورتسودان, وفقاً لما أورد ناشرو المقطع. وقامت الفنانة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية بمواساة صبي, صعد المسرح الذي كانت تغني فيه وانخرط في البكاء بطريقة مؤثرة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة المعروفة أبدت تعاطفها مع الصبي, وقامت بمواساته واحتضانه وسط ردود أفعال متباينة من الجمهور انقسمت ما بين مشيدة بإحساسها وإنسانيتها وما بين ساخرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تواسي “صبي” وتحضنه خلال حفل أحيته بمدينة بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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