شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تودع القاهرة بإطلالة ساحرة وتكشف عن رحلتها القادمة

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفتت سلطانة الطرب الأنظار بإطلالتها الجديدة التي ظهرت بها عبر الصور التي قامت بنشرها. وكشفت الفنانة الشهيرة عبر تدوينة أرفقت معها الصور, عن مغادرتها العاصمة المصرية القاهرة, في طريقها نحو دولة قطر, لإجراء حفلات غنائية هناك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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