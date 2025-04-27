تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وجد اهتمام كبير على السوشيال ميديا, وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر محاصرة سودانيون, بالقاهرة, لرئيس حزب المؤتمر السوداني, والسياسي المعروف إبراهيم الشيخ. وكان رئيس حزب المؤتمر السوداني, قد حضر لمباني السفارة السودانية, بحي الدقي, بالقاهرة, ليتفاجأ بمحاصرة المواطنون, له والهتاف بعبارات معادية في وجهه في محاولة منهم لمنعه من دخول السفارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطنون سودانيون يحاصرون رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بهتافات معادية ويرفضون دخوله مباني السفارة السودانية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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