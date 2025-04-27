شاهد بالفيديو.. (انت البرهان ولا شنو؟).. صديق الفنان حسين الصادق يسخر منه ويثير ضحكات “الدكاترة” والحاضرين

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تداول جمهور الفنان السوداني, الشاب حسين الصادق, مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر جمهور الفنان والمعروفين باسم “الدكاترة”, المقطع الذي ظهر فيه المطرب الملقب بالدكتور, وهو يتحدث إلى أحد صديق له موجود بالسودان.
ودار حديث ساخر بين حسين الصادق وصديقه, الذي أكد له قيامهم بتحرير الخرطوم, وبحري, ليؤكد له الفنان تواجده بهذه بمدن العاصمة وعدد من المناطق بالسودان, وهو ما جعل الأول يرد عليه بطريقة ساخرة (انت البرهان ولا شنو؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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