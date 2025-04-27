في بادرة جميلة وجدت الإشادة والتقدير من المتابعين, قام شباب بحي شمبات, العريق بمدينة بحري, بمساعدة جيرانهم بالحي, بتجميع أغراضهم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الشباب بجمع الأجهزة الكهربائية, والأثاثات, وبعض الأغراض المنزلية, في ميدان عام بالحي. وناشد الشباب أهلي شمبات الجنوبية “الديم”, بضرورة الحضور لأخذ مستلزماتهم التي تم حصرها من أجل تسليمها لهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. في مبادرة جميلة.. شباب حي “شمبات” بمدينة بحري يقومون بجمع الأدوات الكهربائية والأغراض المفقودة من منازل جيرانهم في مكان واحد ويطالبون أصحابها من الأهالي بالحضور لاستلامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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