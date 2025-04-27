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مليشيا الدعم السريع ينفذ مجزرة بمدينة “الصالحة” بأم درمان ويصفي 31 شخصا بينهم أطفال قصر

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هبة علي 0 تبليغ

  • مليشيا الدعم السريع ينفذ مجزرة بمدينة “الصالحة” بأم درمان ويصفي 31 شخصا بينهم أطفال قصر 1/2
  • مليشيا الدعم السريع ينفذ مجزرة بمدينة “الصالحة” بأم درمان ويصفي 31 شخصا بينهم أطفال قصر 2/2

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع ينفذ مجزرة بمدينة “الصالحة” بأم درمان ويصفي 31 شخصا بينهم أطفال قصر.

السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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