بـ«المغافلة».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة مواطن داخل مسجد

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كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من آخر بأسلوب «المغافلة».
وقالت الداخلية في بيان يوم الجمعة: «إنه في إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من آخر بأسلوب «المغافلة» أثناء تواجده داخل أحد المساجد بالجيزة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى حال تواجده داخل أحد المساجد».
وأضافت الوزارة: «أنه عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)».
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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