احذر.. 5 بذور في فواكه لذيذة تحمل مادة قاتلة

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من العلماء، عن مركبات خطيرة تحتويها بذور بعض ثمار الفواكه التي نتناولها، والتي قد تضر بصحتنا.

تعتبر الفواكه من الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية كبيرة، إذ تعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن بعض أنواع بذورها قد تشكل خطرًا على الصحة، بسبب احتوائها على مركبات كيميائية قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وذكر موقع “تايمز أوف إنديا” الذي نشر الدراسة أن بعض البذور مثل الكتان والشيا مغذية وآمنة، إلا أن بذور بعض ثمار الفواكه قد تحتوي على مركبات تنتج مادة السيانيد، شديدة السمية.

وذكرت الدراسة أن بذور فواكه المشمش، والخوخ، والكرز، والبرقوق تحتوي على مركب خطير “الأميغدالين”، الذي يتحول إلى مادة سامة داخل الجسم.

وأضافت الدراسة أن بذور الليتشي ورغم طعمها الحلو وفوائدها الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، إلا أنها تحتوي على مركب خطير يعرف بـ”هيبوغليسين-أ”.

وأوصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بعدم تناول أكثر من ثلاث بذور مشمش صغيرة للبالغين في المرة الواحدة، لتفادي الآثار السامة المحتملة.

وينصح خبراء التغذية دوما بعدم استهلاك بذور أو نوى الفواكه غير المخصصة للأكل، وضرورة توخي الحذر خاصة عند إعطائها للأطفال، والاقتصار على البذور المعروفة بسلامتها وفوائدها الغذائية.

وكالة سبوتنيك