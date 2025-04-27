ضرائب القضارف تدشن برنامج التحصيل والدفع الالكتروني ايصالي

دشن ديوان الضرائب بولاية القضارف ومشاركة كبرى من المركز والجهات المختصة بقاعة أسواق محاصيل ولاية القضارف السبت مشروع برنامج التحصيل والدفع الالكتروني (ايصالي) كرابع ولاية على مستوى السودان تعزيزا للرقابة المالية وامتدادا للتحول الرقمي فى العملة على مستوى البلاد .

وأوضح الاستاذ عبدالمحسن احمد محمد مدير إدارة التحصيل والدفع الالكتروني بديوان الحسابات الاتحادي أهمية التحصيل والدفع الالكتروني على مستوى السودان وبخاصة بعد أن تم فقد الكثير من الانظمة المالية بسبب الحرب مشيرا لأهمية برنامج التحصيل ايصالي فى تحصيل الموارد الولائية والاتحادية بكل شفافية ووضوح مؤكدا مأمونية البرنامج للحد من التزييف والسرقة والرشوة ومنع المعاملات السالبة .

وقال إن البرنامج من شأنه توفير المزيد من المعلومات التى تخدم قضايا البلاد كافة، كاشفا عن ايادي سودانية خالصة قامت بتنفيذ البرنامج دون اى تدخلات خارجية الشيء الذى يؤكد المضي قدما فى تحقيق الحكومة الالكترونية .

وقال الاستاذ بكرى حسين مدير ضرائب ولاية القضارف ان برنامج التحصيل والدفع الالكتروني إيصالي احد برامج الحكومة الرامية للتحول الرقمي فى كافة المعاملات ودفع الاقتصاد الكلي بالبلاد مشيرا لأهمية البرنامج فى تسهيل ومأمونية التحصيل بكل شفافية ونزاهة وسهولة وتقديم البيانات والمعلومات التى تخدم قضايا التخطيط بالبلاد مؤكدا إستعداد الضرائب لتنفيذ البرنامج مشيرا لعقد ورشة ضمت كافة المتحصلين لتدريبهم حول أهمية استخدام البرنامج كما قال إن البرنامج يمثل الامان للمتحصلين والمحاسبين على مستوى البلاد موكدا تقديم كل مامن شأنه تنفيذ البرنامج بالولاية