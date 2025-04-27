تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند” بعد تداوله على نطاق واسع وتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام جنود بقوات الدعم السريع, بتصوير مقطع الفيديو الذي تم تسريبه وانتشر فيما بعد. وأظهر المقطع حديث لطيف دار بين أفراد الدعم السريع, وطفلة سودانية بأحد المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بإقليم دارفور. https://www.facebook.com/reel/971177241756794 ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاول الجنود, معرفة رأي الطفل إن كانت ضمن المساندين لهم, لكن الطفلة أصابتهم بالصدمة بعد تأكيدها مساندة الجيش. وقالت الطفلة ببراءة شديدة: (أنا تابعة للجيش وتابعة للبرهان وكيكل) ليرد عليها الجنود وهم يضحكون: (نقعد في بيت واحد كيف انتي فلولية ونحنا جاهزية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية بدارفور تصدم جنود الدعم السريع وتعلن مساندتها ووقفتها مع الجيش: (أنا تابعة للبرهان وكيكل) والجنود يردون عليها: (نقعد في بيت واحد كيف انتي فلولية ونحنا جاهزية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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