برشلونة يغتال الريال ويتوج بكأس الملك بعد الأشواط الإضافية

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توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه القاتل على غريمه ريال مدريد، بنتيجة 3-2 مساء السبت، بعد التمديد للوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا.
ثلاثية البارسا حملت توقيع بيدري وفيران توريس وجوليس كوندي في الدقائق 28 و84 و116، بينما سجل للميرنجي، مبابي وتشواميني في الدقيقتين 70 و77.
وحصد برشلونة، لقب كأس ملك إسبانيا، للمرة 32 في تاريخه، وهو اللقب الثاني هذا الموسم على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، عقب الفوز عليه بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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