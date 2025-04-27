تناقلت صفحات مناصرة لقوات الدعم السريع بالسودان, وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر القائد الميداني بالدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم (ياجوج وماجوج) بأحد المناطق التي تسيطر عليها قواتهم. والتقى “ياجوح”, في المقطع بأحد الشعراء والفنانين الموجودين بالمنطقة, يدعى “محمد بشير”, حيث أطرب الفنان القائد الميداني للدعم السريع, ببعض الأبيات. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاعل “ياجوج وماجوج”, مع أبيات الفنان معبراً له عن تحرك أحاسيسه مع الكلمات قائلاً: (أنا مجروح من جوة) وهو يشير إلى قلبه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع (ياجوج وماجوج) يلتقي بالفنان محمد بشير ويشكو له من (جرح داخل قلبه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.