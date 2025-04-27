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امتدح مواطن سوداني, في مقطع فيديو مصور الشعب المصري, لحسن تعامله مع السودانيين, طوال فترة الحرب التي تسببت في نزوح الملايين, إلى مصر.
كما أشاد المواطن السوداني, في المقطع الذي نقله محرر موقع النيلين, بالبنية التحتية الموجودة في شوارع مصر, مؤكداً إنبهار السودانيين, بها.
وأكد في حديثه أن بلاده ما زالت بعيدة جداً عن هذا التطور وذكر أن البلاد بحاجة لسنين حتى تصل لهذا المستوى من التطور في البنية التحتية.
وتمنى المواطن السوداني, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن يحكم السودان, في القريب العاجل شخصيات تحب البلد وتعشق ترابه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يمتدح تعامل المصريين معه طوال فترة إقامته بينهم ويشيد بالبنية التحتية في مصر: (عشان نصل مرحلتهم دي عاوزين سنين ونتمنى يحكمونا ناس يحبوا البلد وترابها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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