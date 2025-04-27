شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يمتدح تعامل المصريين معه طوال فترة إقامته بينهم ويشيد بالبنية التحتية في مصر: (عشان نصل مرحلتهم دي عاوزين سنين ونتمنى يحكمونا ناس يحبوا البلد وترابها)

امتدح مواطن سوداني, في مقطع فيديو مصور الشعب المصري, لحسن تعامله مع السودانيين, طوال فترة الحرب التي تسببت في نزوح الملايين, إلى مصر.

كما أشاد المواطن السوداني, في المقطع الذي نقله محرر موقع النيلين, بالبنية التحتية الموجودة في شوارع مصر, مؤكداً إنبهار السودانيين, بها.

وأكد في حديثه أن بلاده ما زالت بعيدة جداً عن هذا التطور وذكر أن البلاد بحاجة لسنين حتى تصل لهذا المستوى من التطور في البنية التحتية.

وتمنى المواطن السوداني, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن يحكم السودان, في القريب العاجل شخصيات تحب البلد وتعشق ترابه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)