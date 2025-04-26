بين الراحة والجرأة… شاهد نسرين طافش تستمتع بوقتها في المالديف

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بوقتها خلال رحلة مميزة هدفها الراحة والاستجمام في أحد المنتجعات الفخمة في جزر المالديف، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، متمنين لها المزيد من السعادة في حياتها.

وشاركت الفنانة السورية متابعيها على “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها بثوب خفيف قصير ومكشوف الكتفين، وبدت في غاية الهدوء وهي تعتني بقدميها وتستمتع بلحظات استرخاء في أحضان الطبيعة الخلّابة بالمالديف.

ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعي نسرين طافش، وانهالت عليها التعليقات الجميلة المليئة بالقلوب وعبارات الغزل التي أشادت بجمالها وجرأتها، متمنين لها المزيد من السعادة في حياتها الزوجية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، حرصت نسرين على توجيه رسالة خاصة للحد من الانتقادات القاسية التي تصلها من بعض المتطفلين، وعبّرت من خلال منشور عبر خاصية الستوريز عن موقفها من تلك الانتقادات قائلةً: “إن هدف الدين هو السيطرة على نفسك، وليس انتقاد الآخرين”، لقطع الطريق أمام اي انتفاد قد يطاولها.

مجلة لها