بدء التعقيم والحصر الأولي في مستشفى ابن سيناء ومجمع النزف المعوي بعد تدمير المليشيا المتمردة للمستشفى

بدأت الفرق المختصة بالدفاع المدني بولاية الخرطوم، ومستشفى ابن سيناء في تنفيذ مرحلة التعقيم الأولي في المستشفى، ومجمع النزف المعوي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المستشفى بعد تعرضه لدمار ممنهج واسع النطاق جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وشملت العمليات الجارية أعمال الحصر الأولي للأضرار التي لحقت بالمستشفى، حيث أظهرت المؤشرات الأولية حجم الخراب الذي طال المباني والمعدات الطبية نتيجة الاستهداف المتعمد للمؤسسات والمرافق الصحية بولاية الخرطوم.

وأكدت الفرق المختصة أن العمل سيستمر خلال الأيام المقبلة، ويتضمن تقييم الأضرار بشكل مفصل، وإزالة الأنقاض، وتنفيذ حملات تنظيف شاملة تمهيدًا للبدء في عمليات الترميم والتأهيل. مبينة أن الخطوة تمثل بداية جهود إعادة الحياة إلى أحد أبرز المرافق الصحية في المنطقة، لا سيما وأن المرفق ظل يخدم شريحة واسعة من المرضى.