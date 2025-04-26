البرهان يزور القاهرة في ظل تصاعد التوترات في السودان

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في زيارة رسمية إلى القاهرة بعد غد الاثنين. وستعقد جلسة مباحثات في قصر الاتحادية، يعقبها مؤتمر صحافي مشترك.

تأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات في السودان، وسط محاولات إقليمية ودولية للدفع نحو وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وستتناول المباحثات سبل دعم وحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى جهود إنهاء الصراع الدائر وفتح المسارات أمام المساعدات الإنسانية للمدنيين.

سيناقش اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في الإقليم، خاصة ما يتعلق بالوضع في ليبيا ومنطقة البحر الأحمر، في ضوء التنسيق القائم بين القاهرة والخرطوم في هذه الملفات. وتؤكد مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة حريصة على استمرار التنسيق مع السودان لدعم أي مسار يفضي إلى حل شامل ومستدام للأزمة السودانية.

يُذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من مناطق القتال منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ومن المتوقع أن يبعث المؤتمر الصحافي المشترك المقرر عقده عقب المباحثات رسائل سياسية تتعلق بموقف البلدين من التطورات السودانية ورؤيتهما المشتركة لكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

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