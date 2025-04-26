«دولتان مستقلتان وبؤرة توتر».. بعد «تجدد الأزمة» بين الهند وباكستان.. أين يقع إقليم كشمير؟

أعاد الهجوم الذي شهدته منطقة كشمير إحياء الأزمة بين الهند وباكستان، لتعلن نيودلهي إغلاق المعبر البري الوحيد بين البلدين وتعلق معاهدة حيوية لتقاسم مياه نهر السند، حيث تتصاعد الخلافات بين الهند وباكستان جراء الهجوم الدامي الذي وقع قرب بلدة باهالجام، الثلاثاء الماضي، في وادي بيساران السياحي بالجزء الهندي من إقليم كشمير.

وشهدت منطقة كشمير المتنازَع عليها، التي كثيرًا ما كانت بؤرة توتر دائم بين الهند وباكستان تصعيدًا جديدًا إثر هجوم دموي هو الأشد منذ سنوات.

وأسفر التوتر عن مقتل ما لا يقل عن 26 سائحًا، وأُصيب آخرون في هجوم مسلح قرب بلدة باهالجام، في وادي بيساران السياحي التابع لكشمير الهندية، التي سارعت إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد باكستان، مع توالي التصريحات الهندية التي ألمحت إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل باكستان.

إلا أن النزاع حول هذا الإقليم ليس بجديد، فقد بدأ مباشرةً بعد تقسيم بريطانيا لمستعمرتها السابقة الهند عام 1947، إلى دولتين مستقلتين: باكستان ذات الغالبية المسلمة، والهند ذات الغالبية الهندوسية، وكان وضع إقليم كشمير، ذي الأغلبية المسلمة، معقدًا؛ إذ رفض حاكمه الهندوسي الانضمام لأي من الدولتين، لكن لاحقًا وافق على الانضمام للهند، ما فجّر أولى الحروب بين البلدين، وأدى إلى تقسيم الإقليم فعليًا بينهما، دون أن يُحسم وضعه القانوني حتى اليوم.

ومنذ ذلك الحين، خاضت الهند وباكستان 3 حروب بسبب كشمير، مع وقوع حوادث عنف متكررة، تخللتها عمليات مسلحة وتفجيرات، وتُعد الحرب الأخيرة عام 1999 من أبرز محطات النزاع، إلا أن التفجير الانتحاري عام 2019 الذي أودى بحياة أكثر من 40 جنديًا هنديًا، كاد يُشعل حربًا شاملة، إلا أنه لاحقا اقترح معاهدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، فقبلت إسلام آباد، ورفضت نيودلهي.

أين يقع إقليم كشمير ؟

تقع كشمير المتنازع عليها شمال غرب الهند وشمال شرق باكستان وجنوب غرب الصين في وسط آسيا، كما عرفت تاريخيا بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية.

وتبلغ مساحة الإقليم 242.000 كم مربع، وعدد سكانه أكثر من 15 مليون نسمة، بينما يعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية، لترسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا في كشمير.

المصري اليوم