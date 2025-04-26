موجات هروب للميشيا من محيط الفاشر إلى مناطق كبكابية وسرف عمرة ونيالا والضعين بعد تكبدها خسائر بالفاشر

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هنأت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها من المشتركة والشرطة والمخابرات العامة والمستنفرين ، والمقاومة الشعبية ، بمناسبة الإنتصارات العظيمة التي حققتها ليلة الخميس على مليشيا الدعم السريع المتمردة بمدينة الفاشر وقالت أن القوات قدمت اروع فنون القتال مما مكنها من صدّ وهزيمة المليشيا ، التي حاولت إسقاط مدينة الفاشر بكافة الطرق ، وردتها على اعقابها خاسرة تجرجر أذيال الهزيمة والإنكسار.
وكشفت الفرقة ، أن قواتها تمكنت عقب تصديها للهجوم رقم (207) من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة على الفاشر ، من الإستيلاء على عدد من الغنائم ، تمثلت في عدد (12) مركبة قتالية بالإضافة إلى الأسلحة ، والذخائر ، التي خلفتها المليشيا في ميدان المعركة .
واعلنت الفرقة ، أن محيط مدينة الفاشر ، قد شهد موجات هروب كبيرة للمليشيا ، إلى مناطق كبكابية ، وسرف عمرة بولاية شمال دارفور فضلاً عن نيالا ، والضعين ، وذلك نتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدوها في معركة الخميس .
واكد شهود عيان بحسب الإيجاز الصحفي الصادر اليوم من الفرقة عبر صفحتها على “الفيسبوك ” ، تراكم المصابين من عناصر المليشيا بالمستشفيات ، والمراكز الصحية مع وجود شح في العلاج وأشاروا إلى نشوب خلافات حادة داخل صفوفهم مع طرح أسئلة محرجة حول عدم سقوط مدينة الفاشر.
وقالت الفرقة ، أن المليشيا الإرهابية إستهدفت أمس الجمعة ، بالقصف المدفعي احياء مدينة الفاشر بشكل متقطع ، مما أدى إلى إستشهاد أربعة مدنيين ، وإصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وطمأنت الفرقة السادسة بالفاشر ، المواطنين بداخل السودان وخارجه بأن القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها ثابتة وصامدة ومرابطة، وأنها لن تسمح لأيٍّ كان بالإقتراب من شبرٍ واحد من ” آداب العاصي ” ، في إشارة لمدينة الفاشر.
وتوجهت بالدعوة للمولى عز وجل سائلة الرحمة والمغفرة للشهداء الابرار الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة إلي بارئها ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، وأن يعيد المفقودين سالمين إلى اهلهم .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر موجات هروب للميشيا من محيط الفاشر إلى مناطق كبكابية وسرف عمرة ونيالا والضعين بعد تكبدها خسائر بالفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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