موجات هروب للميشيا من محيط الفاشر إلى مناطق كبكابية وسرف عمرة ونيالا والضعين بعد تكبدها خسائر بالفاشر

هنأت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها من المشتركة والشرطة والمخابرات العامة والمستنفرين ، والمقاومة الشعبية ، بمناسبة الإنتصارات العظيمة التي حققتها ليلة الخميس على مليشيا الدعم السريع المتمردة بمدينة الفاشر وقالت أن القوات قدمت اروع فنون القتال مما مكنها من صدّ وهزيمة المليشيا ، التي حاولت إسقاط مدينة الفاشر بكافة الطرق ، وردتها على اعقابها خاسرة تجرجر أذيال الهزيمة والإنكسار.

وكشفت الفرقة ، أن قواتها تمكنت عقب تصديها للهجوم رقم (207) من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة على الفاشر ، من الإستيلاء على عدد من الغنائم ، تمثلت في عدد (12) مركبة قتالية بالإضافة إلى الأسلحة ، والذخائر ، التي خلفتها المليشيا في ميدان المعركة .

واعلنت الفرقة ، أن محيط مدينة الفاشر ، قد شهد موجات هروب كبيرة للمليشيا ، إلى مناطق كبكابية ، وسرف عمرة بولاية شمال دارفور فضلاً عن نيالا ، والضعين ، وذلك نتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدوها في معركة الخميس .

واكد شهود عيان بحسب الإيجاز الصحفي الصادر اليوم من الفرقة عبر صفحتها على “الفيسبوك ” ، تراكم المصابين من عناصر المليشيا بالمستشفيات ، والمراكز الصحية مع وجود شح في العلاج وأشاروا إلى نشوب خلافات حادة داخل صفوفهم مع طرح أسئلة محرجة حول عدم سقوط مدينة الفاشر.

وقالت الفرقة ، أن المليشيا الإرهابية إستهدفت أمس الجمعة ، بالقصف المدفعي احياء مدينة الفاشر بشكل متقطع ، مما أدى إلى إستشهاد أربعة مدنيين ، وإصابة 12 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وطمأنت الفرقة السادسة بالفاشر ، المواطنين بداخل السودان وخارجه بأن القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها ثابتة وصامدة ومرابطة، وأنها لن تسمح لأيٍّ كان بالإقتراب من شبرٍ واحد من ” آداب العاصي ” ، في إشارة لمدينة الفاشر.

وتوجهت بالدعوة للمولى عز وجل سائلة الرحمة والمغفرة للشهداء الابرار الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة إلي بارئها ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، وأن يعيد المفقودين سالمين إلى اهلهم .

سونا