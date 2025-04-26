مستشفى النساء والتوليد بالحصاحيصا يتسلم معدات الولادة الآمنة

تسلمت مستشفى النساء والتوليد بالحصاحيصا من وزارة الصحة بولاية الجزيرة معدات طبية دعما للمستشفى. وأشار الدكتور طارق عباس العجوة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي في تصريح (لسونا) الى ان المعدات تحتوي على ماكينة تخدير و2 جهاز اوكسجين و2 حضانة حديثي الولادة. مؤكداً استمرار الجهود لتكملة النواقص من الأجهزة والمعدات لمستشفيات الولاية. من جانبها أبانت دكتورة فاطمة عبد الله مدير إدارة الصحة الإنجابية بالولاية إن هذه المعدات ستسهم في الولادة الآمنة وخفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال، مبينة سعي الإدارة لدعم كافة مستشفيات النساء والتوليد بالولاية. سونا

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