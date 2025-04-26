الفريق أول البرهان: قريباً لن يسمع الناس بالمسيرات التي تضرب مولدات الكهرباء

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه في القريب، لن يسمع الناس بالمسيرات التي تضرب مولدات الكهرباء، وتعهد بالقضاء عليها.

وشدد البرهان، على أن كل شخص يدخل المعركة ويصطف مع آل دقلو فمصيره مثل من لقوا حتفهم في الخرطوم أو في الجزيرة أو في الفاشر “ويجب ألا نسمح لأيِّ جهة أو فئة تستأثر بالسودان”.

وأضاف البرهان خلال مخاطبته تدشين “مبادرة عافية وطن” لدعم أسر الشهداء والمتضررين من الحرب اليوم: “الشعب السوداني سينتصر في النهاية، وأسلحتنا كلها دفاعية ولم نهاجم جيراننا أو أي دولة أخرى وهذا الأمر سيجعلنا نراجع حساباتنا.. انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم ولن يهدأ لنا بالٌ حتى نقتلع الميليشيا ومن دعمها وساندها، الأمور تسير بحسب ما خُطِّط له وسنحرر كل شبر من أرض الوطن”.

وأرسل البرهان رسالة إلى الدول التي تدعم الميليشيا: “أنتم إلى زوال، والشعب السوداني مهما تعثّر فسينتصر.. هذه ليست معركتي ولا معركة شمس الدين وياسر العطا وعثمان الحسين وإبراهيم جابر، بل معركة السودان والجيش ومسانديه، وإذا ذهبنا، فهذه أمانة لازم يحملها كل السودانيين، يجب أن نقتص من أولئك المجرمين والقتلة”.

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