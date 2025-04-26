مبابي يفشل في الاختبار قبل الكلاسيكو

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أكدت تقارير إسبانية، اليوم السبت، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، سيتواجد على مقاعد بدلاء الميرنجي، خلال مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.
ووفقا لـ”راديو ماركا” الإسباني، فإن مبابي لن يكون ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد في الكلاسيكو، حيث لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة.
وأشار إلى أن خط هجوم ريال مدريد بالكلاسيكو سيتكون من الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، أمام رباعي الوسط المكون من: أوريلين تشواميني، وفيدي فالفيردي، وداني سيبايوس، وجود بيلينجهام.
وقالت تقارير صحفية، اليوم السبت: “في مران الخميس كان كاحل مبابي ما يزال يؤلمه، مما سبب له بعض الانزعاج الطفيف، ثم خضع كيليان لاختبار في آخر مران للميرنجي في مدريد قبل السفر، لكن الضجة حول تصريحات الحكام لم تترك له فرصة للاعب لكي يجرب نفسه في ملعب لا كارتوخا”.
وأضافت: “رغم التحسم في كاحل مبابي، لكنه حالته ليست مبشرة بشكل كامل، لذلك سيُجري اختبارًا أخيرًا، اليوم، وهناك سيتخذ القرار بشأن تواجده في التشكيل الأساسي الذي يعد مصدر شك حتى النهاية”، وهو ما فشل في تجاوزه.
كورررة
هبة علي
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