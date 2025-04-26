توفير عدد 15 ماكينة غسيل للكلى.. والي القضارف يبحث مع الهلال الاحمر القطري عددا من المشروعات

التقى والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن احمد بالدكتور صلاح دعاك، مدير الهلال الأحمر القطري مكتب السودان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير الصحة، وزير المالية، وزير التربية والتعليم، أمين عام الحكومة، مفوض العون الإنساني، ومدير هيئة المياه.

ورحب الوالي بمدير الهلال الأحمر القطري، وأثنى على جهودهم ودعمهم للمجتمع في المجال الإنساني والصحي.

وأشار إلى أن الولاية تعاني من مشكلة في مياه الشرب، وتحتاج إلى خطة إسعافية عاجلة تتمثل في توفير طلمبات غاطسة ومصادر كهرباء مستدامة و ايضا تحدث عن نقص الاجلاس المدرسي وامكانية دعم مطبعة الولاية للمساعدة في طباعة الكتاب المدرسي.

من جانبه، عبر الدكتور دعاك عن شكره للسيد الوالي وجميع الوزراء والمسؤولين، مؤكداً أن القضارف هي محور عمل الهلال الأحمر القطري بسبب احتضانها لعدد كبير من النازحين.

وأضاف أن الهلال الأحمر القطري قدم دعما للقضارف، شمل أسرة للطوارئ والعناية المكثفة، إضافة لسيارة اسعاف ووابور تراكتور دعما للجمعية الزراعية وأكد استعدادهم لتوفير عدد 15 ماكينة غسيل للكلى.