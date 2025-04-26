- 1/2
- 2/2
أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس سيدة، بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية، من إحدى الشقق التي تعمل بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بحجز آخر، بتهمة شراء مشغولات ذهبيه مسروقة وعلم بسرقتها، وأمرت بالتحري حول طبيعة نشاطه.
وتمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” لقيامها بسرقة مبالغ مالية “عملات أجنبية محلية” ومشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص “تعمل طرفه” بدائرة قسم شرطة المعادي.
كما قامت بالتصرف في قطع المشغولات الذهبية لدى عميلها سيئ النية وهو مالك محل مصوغات، والذي تم ضبطه وبحوزته المشغولات المستولى عليها، فيما أقرت المتهمة بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.
مصراوي
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر عملات أجنبية ومشغولات ذهبية.. حبس أجنبية متهمة بسرقة شقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.