الإمدادات الطبية بالجزيرة تكمل جرد الدواء بالمخازن

أكملت الغرفة الإقليمية للقطاع الأوسط وفرع الصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية الجزيرة عمليات الجرد الشامل للمخزون ضمن الإستعدادات الفنية لإدخال بيانات الأصناف الطبية في نظام تخطيط الموارد (ERP) عقب استعادته وتفعيله مجدداً ضمن منظومة التحول الرقمي للصندوق القومي للإمدادات الطبية. وأعلن الدكتور أبو بكر خضر يوسف مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع ولاية الجزيرة في تصريحات صحفية محدودة اكتمال عمليات جرد الدواء بالمخازن لترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة على حركة الأدوية وضمان دقة وتكامل البيانات المخزنة. واشار إلى أهمية تخطيط الموارد (ERP) في حوسبة كل العمليات المرتبطة بالدواء وأنواعه وفقاً لمراحله المختلفة بدءاً من الشراء والتخزين والتوزيع وتحديد الحوجة والاحتياج للأصناف (الإقتصادي – المجاني – الطوارئ – الكلى ـ الأورام – المنح والهبات) مما يسهل عملية سلسلة الإمداد وإعداد الحوجة . وتوقع مدير فرع الجزيرة تحسين النظام لجودة العمليات في سلسلة الإمداد والفوترة الدوائية والتقارير. شاكراً جهود رئاسة الصندوق ووزارة الصحة الإتحادية ودور الشركاء والمانحين في استعادة النظام. فيما أكد مدير القطاع الأوسط بالإمدادات الطبية الدكتور أبو بكر أحمد صلوحة أن نظام (ERP) أداة لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد حيث يسهم في تنظيم العمليات اللوجستية ويعزز من الانضباط المؤسسي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرافق الصحية وفق حوجة الولايات. سونا

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