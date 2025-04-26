بمثل هذا الخطاب السطحي أدخل أمثال هذا الموتور أهل كردفان في ورطة دعم مليشيا التمرد .. ■ وبمثل هذا التسطيح كانت أبواق المليشيا تتحدث عن حكومتها المزعومة .. ■ هذا المتحدث وغيره لن يصمدوا أمام زحف متحركات الصياد التي باتت علي مقربة من أهدافها .. ■ آن لعقلاء كردفان أن يمسكوا زمام المبادرة ويبعدوا هؤلاء المسطحين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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