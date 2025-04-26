تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان

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أعلن الجيش الهندي السبت أن عناصره تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة، وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير، عقب حوادث وقعت في اليوم السابق.
وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار «غير مبرر» بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع «عدة» للجيش الباكستاني «على طول خط السيطرة في كشمير» ليل الجمعة السبت.
وأوضح في بيان أن «القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة»، مضيفاً أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.
صحيفة الخليج
اسماء عثمان
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