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فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مواطنون خرجوا في استقباله بلقطة وصفها المتابعون بالأجمل والأروع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رئيس مجلس السيادة, واصل كسر “البروتوكول” الرئاسي, بعد التقاطه صورة على طريقة “السيلفي”, مع حشود من الجماهير التي تجمعت من خلفه.
https://www.facebook.com/reel/1045816980799845
وأخذ قائد الجيش, هاتف أحد الشباب الحاضرين وقام بالتقاط صورة مع جموع من الحاضرين وسط تعليقات ساخرة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, أبرزها: (حميدتي تعال اتصور كدة كان تقدر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. قائد الجيش السوداني “البرهان” يواصل كسر “البروتوكول” ولتقط أجمل “سيلفي” مع المواطنين وساخرون: (حميدتي تعال اتصور كدة كان تقدر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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