- 1/2
- 2/2
اقتنص ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء الأهلي المصري من نصف نهائي البطولة.
وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في جولة الإياب باستاد القاهرة، اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير ليودع الأهلي (حامل اللقب) البطولة القارية ويغيب عن النهائي لأول مرة منذ نسخة 2020.
وتقدم الأهلي بهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، فيما تعادل صن داونز في الدقيقة 90 عن طريق إكرام راينرز، ليصعد الفريق الجنوب أفريقي بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض (الهدف الاعتباري).
ويترقب صن داونز مواجهة الفائز من لقاء بيراميدز المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الدور النهائي.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر صن داونز يقصي الأهلي المصري بتعادل في الزمن القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.