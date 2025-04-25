صن داونز يقصي الأهلي المصري بتعادل في الزمن القاتل

اقتنص ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء الأهلي المصري من نصف نهائي البطولة.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في جولة الإياب باستاد القاهرة، اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير ليودع الأهلي (حامل اللقب) البطولة القارية ويغيب عن النهائي لأول مرة منذ نسخة 2020.

وتقدم الأهلي بهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، فيما تعادل صن داونز في الدقيقة 90 عن طريق إكرام راينرز، ليصعد الفريق الجنوب أفريقي بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض (الهدف الاعتباري).

ويترقب صن داونز مواجهة الفائز من لقاء بيراميدز المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الدور النهائي.

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