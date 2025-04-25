سفير السودان بجيبوتي: هدف التمرد الرئيسي هو تغيير هوية الدولة

قال سفير السودان بجيبوتي محمد سعيد حسن خلال مؤتمر تنويري إن هدف التمرد الرئيسي هو تغيير هوية الدولة وعمل إحلال سكاني بجانب التدمير الممنهج لمراكز الإنتاج والمراكز الخدمية الأساسية

– هذه الحرب ما كان لها أن تستمر حتى الآن لو لا التدخل الخارجي المخرب والذي وفر الإمداد المادي والعسكري من أسلحة ومعدات

– القوات المسلحة قامت بتنفيذ خطة ولم تتعجل حتى تكتمل أركانها وتحافظ بقدر الإمكان على تقليل الخسائر البشرية

– قوات الفرقة السادسة مشاة كل يوم تحرز نتائج طيبة وتكبد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح والحصار الذي تمارسه المليشيا لا يقع ضرره على القوات المسلحة المتواجدة هناك بل المتضرر الأول والأخير هو المواطن

– التمرد قام بإطلاق أكثر من 19000 سجين من بينهم إرهابيين ومن ينتمون لتنظيم داعش