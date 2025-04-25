هجوم عطبرة .. استشهاد عشرة مواطنين وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة

قام معالي النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، يرافقه مساعده مولانا أحمد علي المتكسي، بزيارة إلى مستشفى الشرطة بمدينة عطبرة، صباح الجمعة وذلك للوقوف على أوضاع ضحايا الهجوم الغادر الذي نفذته القوات المتمردة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مدنيين عزل في ساعات الصباح الباكر.

وقد أسفر الهجوم عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة، حيث استمع النائب العام إلى تقرير مفصل عن حالة المصابين من مدير المستشفى، العقيد طبيب د. الوليد عثمان محجوب، وذلك بحضور وزيرة الصحة بولاية نهر النيل، د. ماجدة عبد الله.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى مشرحة عطبرة التي نُقلت إليها جثامين الشهداء، حيث أصدر النائب العام توجيهاته بقيد دعوى جنائية عاجلة ضد مرتكبي الجريمة، تشمل المحرّضين والمشاركين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على تسريع إجراءات تقديم الجناة للعدالة.