إعفاء وتعيين مدراء تنفيذيين بمحليات ولاية سنار

أصدر والي ولاية سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد الخميس قرارًا أعفى بموجبه مديرين تنفيذيين بالمحليات وعين آخرين.

حيث أعفى القرار الضابط الإداري الرشيد أحمد البدوي المدير التنفيذي لمحلية أبوحجار والضابط الإداري الزاكي أحمد محمد المدير التنفيذي لمحلية شرق سنار والضابط الإداري مسلمي أحمد محمد المدير التنفيذي لمحلية الدالي والمزموم والضابط الإداري عبد اللطيف يوسف آدم المدير التنفيذي لمحلية السوكي والضابط الإداري عبد الحليم علي حمد المدير التنفيذي لمحلية سنار.

وعين الوالي بذات القرار الصادر اليوم الضابط الإداري فيصل عبد الرحمن أحمد إبراهيم مديرًا تنفيذيًا لمحلية سنار، والضابط الإداري عبد اللطیف يوسف آدم مديرًا تنفيذيًا لمحلية أبوحجار، والضابط الإداري عبد الله محمد البشير آدم مديرًا تنفيذيًا لمحلية السوكي، والضابط الإداري محمد الصادق فرج الهم مديرًا تنفيذيًا لمحلية شرق سنار، والضابط الإداري الأمين يوسف الأمين مديرًا تنفيذيا لمحلية الدالي والمزموم.

كما أصدر والي ولاية سنار قرارًا آخر أعفى بموجبه الضابط الإداري عبد الله محمد البشير آدم من منصب الأمين العام للمجلس التشريعي بالولاية وعين الضابط الإداري الرشيد أحمد البدوي خلفًا له.