باراسيتامول والكبد

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التَّرشيدُ في استخدام «الباراسيتامول» ضروريٌّ للغاية، ويجب أنْ يتم تناوله -فقط- عند الضرورة، وألَّا تزيد مدَّة الاستخدام عن ثلاثة أيام كخافضٍ للحرارة، وأسبوع إلى عشرة أيام كمسكِّن.. مع عدم الإكثار منه؛ بسبب تأثيره على الكبد.
وهو آمن للاستعمال في حدود الجرعات المُوصى بها، إلَّا أنَّ الجرعات المُفرطة يُحتمل أنْ تسبِّب تسمُّمًا كبديًّا.
ويمكن أنْ تؤدِّي الجرعة المُفرِطة (أكثر من٢٠ قرصًا) إلى فشلٍ كبديٍّ خطيرٍ.
إعداد الصيدلي: صبحي الحداد
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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