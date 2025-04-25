رئاسة قوات السجون تكمل نقل قواتها من العاصمة الإدارية المؤقته بولاية البحر الأحمر الي العاصمة القومية الخرطوم

اللواء شرطة/نصر الدين أحمد سليمان – مساعد المدير العام للشؤون العامة والمشرف علي تفويج القوات قال في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الفوج الاخير من قوة الرئاسة تحرك اليوم من العاصمة الإدارية المؤقتة مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر متوجها الي ولاية الخرطوم حتي تتمكن القوات من مباشرة مهامها من مقرها الرئيس بالمقرن وباقي مقرات السجون بعد إستقرار الاحوال الامنية بولاية الخرطوم وتحريرها من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة وأكد أن عملية نقل القوات تمت بسلاسة حسب الخطة الزمنية الموضوعة مسبقا ومتابعة ودعم الفريق شرطة/ياسر ابوزيد مدير عام قوات السجون بتوفير مواعين نقل القوات ومهماتها اللوجستية وساعد في ذلك الروح المعنوية العالية للقوة وسعادتهم بالعودة الي ولاية الخرطوم وأكد المشرف علي تفويج القوات جاهزية وإستعداد قواته لتأمين كافة السجون وإنفاذ البرامج الإصلاحية للنزلاء ،كما أعرب مساعد المدير العام لقوات السجون للشئون العامة عن شكرة لرئاسة سجون ولاية البحر الاحمر برئاسة اللواء شرطة/فيصل عبدالحي لجهودهم الكبيرة وإستضافة رئاسة قوات السجون منذ ديسمبر 2023 وتذليل كافةالعقبات وتمكين زملائهم من ولاية الخرطوم من العمل وتوفيق أوضاعهم بولاية البحر الأحمر .

المكتب الصحفي للشرطة