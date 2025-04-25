أخيراً تمت إقالة الأستاذ عمر الخليفة والي ولاية النيل الأبيض وتم تكليف اللواء معاش قمر الدولة محمد فضل المولي خلفاً له ..

■ الآن سيقرأ أهل النيل الأبيض في كتاب واليهم السابق والذي التقيته قبل أشهر بمنزل الوالي بمدينة ربك .. يومها أخذت من الوالي الأسبق وعداً أن ألتقيه مرة أخري بعد مقابلة عدد من أهل المصلحة بالولاية وأنقل أسئلتهم وملاحظاتهم وأضعها أمامه في حوار صريح بدون حواجز .. الحقيقة أن الخليفة وافق بحماس علي الفكرة وبعد أن جمعت أسئلتي وطلبت مقابلته مرة أخري للحوار تردد والينا ولم يرد بعدها علي الهاتف وعلمت أنه (تملّص) من اللقاء الحواري !!

■ الوالي الأسبق ضابط إداري محنك بلاشك ولديه معرفة أفقية ورأسية بمشاكل وفرص بحر أبيض قدّم مافي وسعه وترك خلفه إيجابيات وسلبيات وكثيراً من الأخطاء والخطايا !!

■ المدهش أن الوالي الأسبق سيقوم بتسليم خلفه الحالي ولن تتم محاسبة عمر الخليفة علي التجاوزات ولن يجد من يشكره علي الإيجابيات .. لن يعرف أهل النيل الأبيض كيف أدار عمر الخليفة ولايتهم تماماً كما هو الحال في ولايات أخري مثل ولاية القضارف التي إكتشف واليها الحالي الفريق ود الشُّوَك أن الوالي الذي سبقه وقع في مخالفات مالية ضخمة كان ضحيتها مدير مكتبه جيفور والذي تم رميه وحبسه بالقسم الأوسط بمدينة القضارف بدعوي رصد مخالفات مالية في عهد الوالي الأسبق تبلغ قيمتها تريليونات الجنيهات !!

■ وهكذا تضيع مصالح الأغلبية الصامتة من المواطنين في عهد الولاة الحاليين بكل الولايات حيث يتم تعيين والي وإعفاء آخر دون إبداء أسباب أو تعليل تكليف والي جديد وماهي المهمة التي تم تكليفه بها تحديداً !!

■ بإعفاء الوالي الأسبق تم امتصاص موجة السخط والغضب عليه من نافذين بين بورتسودان وربك .. وتم تعيين اللواء قمر الدولة ليحل مكانه .. والوالي الجديد ضابط منضبط كسيرة أبناء الدفعة 35 وللرجل سيرة طيبة في ميادين القوات المسلحة وهو من أسرة بسيطة تسكن حي طرفي في مدينة كوستي التي يعرفها وتعرفه وللرجل معرفة بهموم وتقاطعات بحر أبيض .. لكن كل هذا لايشفع لقمرالدولة أن يكون والياً بقدر تحديات وهموم وشواغل النيل الأبيض التي درجت علي استقبال الولاة بالتهليل والذبائح ووفود المهنئين وكثير من العشم وتودعه بالسخط والغضب وشيل الحال !!

■ إلي والي النيل الأبيض الجديد .. أعانك الله .. والعاقل من إتعظ بغيره !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد