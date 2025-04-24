بالفيديو.. شاهد الدمار الذي أحدثه اللواء “طلال” على برج المليشيا بالخرطوم في الساعات الأولى من الحرب بقرار انفرادي وشجاع منه نجح في قلب الموازين وحسم المعركة لصالح الجيش

كشف الدكتور الناجي عبد الله, المستنفر بصفوف الجيش السوداني, ومن أمام برج مليشيا الدعم السريع بالخرطوم, عن أسرار الساعات الأولى من الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “الناجي”, أمام برج مليشيا الدعم السريع بالخرطوم, والذي تم تدميره بواسطة الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة, في الساعات الأولى من حرب 15 أبريل.

وكشف الدكتور الناجي, عن سر من أسرار الساعات الأولى من الحرب والذي يتعلق بضرب وتدمير البرج الكبير الذي كانت تتواجد فيه عناصر من الدعم السريع.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن اللواء البطل طيار “طلال”, وقام في لحظة الصفر وبقرار إنفرادي وشجاع منه بضرب البرج وتدميره, وبقراره الشجاع نجح في قلب الموازين وحسم المعركة لصالح الجيش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)