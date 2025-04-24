شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل زواج من خلف “الستارة” وتثير استغراب المتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أقيم بإحدى المدن السودانية, أثار استغراب الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل أحيته الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل, شهد موقف غريب أثار استغراب المتابعين. حيث ظهرت الجبلية, في المقطع وهي معزولة عن أهل الفرح, وتغني خلف “ستارة”, ومعها فرقتها الموسيقية المصاحبة لها, وهو ما أصاب الجمهور بالاستغراب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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