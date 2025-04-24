عبر قائد قوات درع الشمال, أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, عن غضبه الشديد بسبب ما أسماه رفع الدعم عن مشروع الجزيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “كيكل”, بغضب شديد خلال مخاطبته حشود من المواطنين بإحدى القرى بولاية الجزيرة. قال قائد قوات درع الشمال, رداً على حديث أحد المتحدثين عن رفع وزارة المالية يدها عن مشروع الجزيرة: (مافي سبب واحد يخلي وزارة المالية ترفع يدها عن انسان الجزيرة البسيط وحقنا بنجيبوا من أي زول قاعد فوق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في لقاء جماهيري حاشد.. “كيكل” يصرخ ويتوعد: (مافي سبب واحد يخلي وزارة المالية ترفع يدها عن انسان الجزيرة البسيط وحقنا بنجيبوا من أي زول قاعد فوق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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