بروفيسور دهب: مؤسسات التعليم العالي محور أساسي لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة

أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب هم السلاح الحقيقي في معركة بناء الوطن وإعماره، في وقت لا تملك فيه مليشيا الدعم السريع المتمردة سوى الجهل والحرق والتخريب والدمار .

واشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي تمثل المحور الأساسي لإعادة الإعمار والتنمية، سيما في ظل انتصارات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمساندة لها على المليشيات المتمردة .

وأوضح بأن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والخدمات الأساسية جراء التمرد، يستدعي توجيه الجهود العلمية نحو قضايا إعادة البناء والتنمية، استناداً إلى أسس علمية وبحثية مدروسة، لبناء سودان أكثر قوة ومنعة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المؤقت ببورتسودان بالدكتورة حنان محمد زين العابدين مديرة الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، والدكتور مرتضى علي عثمان مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي .

حيث وقف بروفيسور دهب على الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي لطلاب الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة، مشيراً إلى أن سبيل إعادة الإعمار وتحقيق النهضة السودانية المستدامة هو مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في البلاد، مؤكداً بأن السودان رغم أزماته لا يزال غنياً بالإبداع والتميز.

وأعرب عن اعتزازه بالجهد المقدر الذي ظلت تقدمه إدارات الوزارة المختلفة لإنجاح عملية التقديم والقبول لمؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التقديم الالكتروني يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات مع تطلعات القيادات العليا بالوزارة لإنجاح هذا المشروع القومي المهم.