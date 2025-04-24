الفرقة السادسة مشاة تعلن تصديها للهجوم رقم 206 لمليشيا آل دقلو على الفاشر وتكبدهم خسائر بلغت 112 بين قتيل وجريح

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ان قواتها مسنودة بالقوة المشتركة وجهاز المخابرات العامة والشرطة والمستنفرين والمقاومة الشعبية ، قد تمكنت أمس في المحور الجنوبي الغربي لمدينة الفاشر من صد الهجوم رقم (206) في سلسلة الهجمات التي تشنّها مليشيا آل دقلو المتمردة على المدينة .

وقالت الفرقة في إيجازها الصحفي اليوم ان المعركة اسفرت عن مقتل 60 عنصراً من عناصر المليشيا وإصابة 52 آخرين ، فيما فر من بقي منهم من أرض المعركة مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم .

وقد واصلت القوات ملاحقتهم الى خارج محيط المدينة.

ومن جهة أخرى واصلت قوات العمل الخاص وجهاز المخابرات العامة تمشيطها اليومي لاحياء الفاشر بغرض مداهمة أوكار المليشيا ،وقد اسفرت العملية عن ضبط كميات من الأسلحة ، والذخائر ، والقبض على أسرى .

واكدت الفرقة السادسة مشاة إن درجة الجاهزية العالية للقوات بالفاشر، وتوعدات متحرك الصياد ، قد بثت الرعب في قلب العدو ، وبات هروب قوات العدو من الفاشر يمثل خيارهم الوحيد.

واوضح الايجاز الصحفي للفرقة السادسة مشاة أن المليشيا المتمردة قد واصلت أمس قصفها لاحياء مدينة الفاشر في فترات متقطعة ادت إلى إستشهاد (5) مدنيين ، وإصابة( 40) آخرين، بينهم نساء تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وجددت الفرقة السادسة مشاة إن الاوضاع تحت السيطرة التامة بفضل ثبات قواتها الصامدة محيية القوات المشتركة، قوات الفرقة 16 نيالا، وقوات الفرقة ( 15) الجنينة،وقوات الفرقة ﴿ 20 ﴾ الضعين، وقوات الفرقة ﴿21﴾ زالنجي ،

كما حيت المقاومة الشعبية، والمستنفرين لأدوارهم البطولية التاريخية ، مترحمة كذلك على الشهداء ومتمنية الشفاء للجرحى والحرية للاسرى.

سونا